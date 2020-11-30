Украинские лоббисты участвуют в разработке санкций США по "Северному потоку – 2" – СМИ

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa/picture-alliance
Группа украинских лоббистов принимает участие в разработке американских санкций, затрагивающих газопровод "Северный поток – 2". Как сообщает The Wall Street Journal, продолжается это уже несколько лет.
По данным издания, интересы Украины представляют сотрудник компании "Нафтогаз" Вадим Гламаздин и, предположительно, сотрудник Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Харченко. Кроме того, отмечается, что с ними сотрудничает американский лоббист Дэниел Вадич.
Уточняется, что украинцы взаимодействовали с сенаторами США Тедом Крузом и Джин Шахин. Что касается Вадича, то ранее он участвовал в разработке санкций, из-за которых от сотрудничества по "Северному потоку – 2" отказалась американская нефтегазовая компания ExxonMobil.
Журналисты The Wall Street Journal отмечают, что представители обеих палат Конгресса США уже достигли договоренности по новым ограничениям, – они коснутся страховых и сертификационных компаний, обслуживающих российские суда. Если поправки будут приняты, строительство трубопровода фактически остановится, заключили в издании.
Ранее сообщалось, что оператор строительства газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG намерен возобновить работы по укладке трубопровода в декабре. При этом конкретное судно, которое планируется задействовать, сейчас не называется.
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