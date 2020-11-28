Строительство "Северного потока – 2" планируется возобновить в декабре

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Оператор строительства газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG намерен возобновить работы по укладке трубопровода в декабре. Об этом ТАСС заявили в компании.

"Да, мы можем это подтвердить", – говорится в сообщении. Планируется, что возобновятся работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием. Работы проведут в исключительной экономической зоне Германии.

Помимо того, конкретное судно, задействованное при строительстве, планируют назвать позже.

Согласно данным NDR, управление водных путей и судоходства в Штральзунде призвало капитанов судов соблюдать особую осторожность. Речь идет о движении южнее района Адлергрунд в Балтийском море. Концы трубопроводов поднимут со дна моря и проложат еще 2,6 километра будущей газовой трассы, сообщают в СМИ.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

Ранее Дания разрешила эксплуатацию "Северного потока – 2". Говорилось, что перед эксплуатацией Nord Stream 2 AG должна будет выполнить обязательства по безопасному использованию магистрали.