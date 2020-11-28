Строительство "Северного потока – 2" планируется возобновить в декабре

20:00
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer
Оператор строительства газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG намерен возобновить работы по укладке трубопровода в декабре. Об этом ТАСС заявили в компании.
"Да, мы можем это подтвердить", – говорится в сообщении. Планируется, что возобновятся работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием. Работы проведут в исключительной экономической зоне Германии.
Помимо того, конкретное судно, задействованное при строительстве, планируют назвать позже.
Согласно данным NDR, управление водных путей и судоходства в Штральзунде призвало капитанов судов соблюдать особую осторожность. Речь идет о движении южнее района Адлергрунд в Балтийском море. Концы трубопроводов поднимут со дна моря и проложат еще 2,6 километра будущей газовой трассы, сообщают в СМИ.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
Ранее Дания разрешила эксплуатацию "Северного потока – 2". Говорилось, что перед эксплуатацией Nord Stream 2 AG должна будет выполнить обязательства по безопасному использованию магистрали.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: