Сертификатор "Северного потока – 2" покинул проект

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Норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL), которая является сертификатором "Северного потока – 2", покинула проект из-за угрозы введения американских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это произошло после публикации госдепартаментом США нового руководства в отношении закона "О защите энергетической безопасности Европы". Согласно документу, деятельность DNV GL по инспектированию оснащенных судов подпадает под санкции.

В компании пояснили, что DNV GL занималась рассмотрением документации и проверкой строительных работ на соответствие стандартам. Также компания обеспечивала мониторинг тестирования и подготовки оборудования, используемого на судах во время прокладки газопровода.

Недостроенный участок газопровода находится в водах Дании, и, согласно правилам Датского энергетического агентства (DEA), компания – оператор "Северного потока – 2" может нанять любую третью сторону, которая предоставит сертификат соответствия действующему закону.

20 ноября бундестаг ФРГ большинством голосов отклонил предложение фракции "Альтернатива для Германии" (АДГ) о поддержке газопровода "Северный поток – 2". В ходе поименного голосования за нее было отдано 83 голоса, против – 556.

Санкции в отношении газопровода "Северный поток – 2" вступили в силу в конце декабря 2019 года. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря. В конце октября текущего года Госдепартамент США расширил интерпретацию санкций. Сотрудники ведомства предоставили 30 дней компаниям, которые попадают под расширенную интерпретацию, чтобы свернуть свою деятельность.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил уверенность, что газопровод "Северный поток – 2" будет достроен, несмотря на санкции. Специалист отметил, что на данный момент неизвестны только точные сроки завершения работ.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.