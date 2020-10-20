США расширили интерпретацию санкций в отношении "Северного потока – 2"

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Госдепартамент США расширил интерпретацию санкций против "Северного потока – 2", сообщили на официальном сайте ведомства.

Ранее они касались компаний, которые непосредственно предоставляют суда для строительства газопровода. Однако с принятием расширенной интерпретации под санкции попадает любая компания, которая предоставляет услуги для кораблей, работающих над "Северным потоком – 2".

Сообщается, что Госдепартамент предоставил 30 дней компаниям, которые попадают под расширенную интерпретацию, чтобы свернуть свою деятельность.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что "Северный поток – 2" будет достроен. Однако в германском внешнеполитическом ведомстве задаются вопросом, когда именно проект будет завершен. Комментируя критику со стороны США, Маас подчеркнул, что вопросы европейской энергетики должны решаться в Европе, а не за океаном.

1 октября Дания разрешила эксплуатацию газопровода на участке на датском континентальном шельфе. Уточняется, что для реализации проекта на этом участке компания Nord Stream 2 AG должна будет выполнить обязательства по безопасному использованию магистрали.