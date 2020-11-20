Бундестаг отклонил инициативу по поддержке "Северного потока – 2"

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Бундестаг ФРГ большинством голосов отклонил предложение фракции "Альтернатива для Германии" (АДГ) о поддержке газопровода "Северный поток-2", сообщает РИА Новости.

В ходе поименного голосования за нее было отдано 83 голоса, против – 556. При этом ранее на слушаниях парламентарии поддерживали предложение.

Как подчеркивается, депутаты от АдГ в своем предложении отметили необходимость доведения до конца строительство газопровода всеми имеющимися средствами.

Санкции в отношении газопровода "Северный поток – 2" вступили в силу в конце декабря 2019 года. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря. В конце октября текущего года Госдепартамент США расширил интерпретацию санкций. Сотрудники ведомства предоставили 30 дней компаниям, которые попадают под расширенную интерпретацию, чтобы свернуть свою деятельность.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил уверенность, что газопровод "Северный поток – 2" будет достроен, несмотря на санкции. Специалист отметил, что на данный момент неизвестны только точные сроки завершения работ.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.