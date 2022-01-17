Главы МИД Украины и Германии обсудили "Северный поток – 2"

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с руководителем МИД ФРГ Анналеной Бербок, которая находится на Украине, вопросы "Северного потока – 2", а также проведение саммита в "нормандском формате", сообщает РИА Новости.
По словам Кулебы, основную часть переговоров посвятили "российской агрессии".
"Мы обсудили динамику дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе. Наша совместная цель – это эффективная работа "нормандского формата", проведение саммита лидеров "нормандского формата". Украина совместно с Германией привержены дипломатическому урегулированию этого конфликта, и я благодарен новому правительству за очень активную позицию и попытки вернуть Россию за стол переговоров. Мы также обсудили вопрос "Северного потока – 2", – сказал он.
Кулеба отметил, что стороны обсудили не только вопрос Донбасса, но и Крым. Он рассказал, что Германия готова стать совместным лидером в "Крымской платформе" по направлению политики непризнания.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты работают с Европой, в частности с Германией, для того чтобы задержать запуск газопровода "Северный поток – 2". Замгоссекретаря США Виктория Нуланд отмечала, что руководствам двух стран удалось подтвердить договоренности о приостановке эксплуатации газопровода в случае гипотетической агрессии России против Украины.
Позже глава МИД ФРГ Анналена Бербок объяснила, что приостановка сертификации якобы обусловлена несоответствием "Северного потока – 2" требованиям Евросоюза.
В свою очередь, глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот сообщил, что противодействие процессу сертификации связано с желанием США продавать свой сжиженный природный газ.
Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом
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