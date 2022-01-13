Депутат бундестага назвал истинную причину задержки запуска "Северного потока – 2"

Фото: depositphotos/mikdam
Глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот объяснил истинную причину задержки запуска российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом он рассказал в интервью изданию Handelsblatt.
По мнению парламентария, противодействие процессу сертификации связано с желанием США продавать свой сжиженный природный газ.
"Значительная часть критики трубопровода обусловлена собственными интересами", – считает Рот.
Немецкий депутат подчеркнул, что вопрос "Северного потока – 2" вызывает дискуссию даже среди партнеров ФРГ.
"Мы должны принять это во внимание и следить за тем, чтобы трубопровод всегда был включен в общеевропейскую стратегию в сфере энергетики", – отметил политик.
При этом он добавил, что Россия должна гарантировать продолжение транзита газа через Украину после 2024 года.
Ранее американский сенатор от партии республиканцев Рэнд Пол назвал истинную цель борьбы против "Северного потока – 2". По его словам, санкции в отношении газопровода объясняются меркантилизмом.
В начале октября 2021 года первую нитку трубопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.
8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.
Позднее стало известно, что ввод в эксплуатацию газопровода может быть перенесен на март нынешнего года из-за приостановки германским регулятором процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG.
Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: