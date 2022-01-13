Депутат бундестага назвал истинную причину задержки запуска "Северного потока – 2"

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Глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот объяснил истинную причину задержки запуска российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом он рассказал в интервью изданию Handelsblatt.

По мнению парламентария, противодействие процессу сертификации связано с желанием США продавать свой сжиженный природный газ.

"Значительная часть критики трубопровода обусловлена собственными интересами", – считает Рот.

Немецкий депутат подчеркнул, что вопрос "Северного потока – 2" вызывает дискуссию даже среди партнеров ФРГ.

"Мы должны принять это во внимание и следить за тем, чтобы трубопровод всегда был включен в общеевропейскую стратегию в сфере энергетики", – отметил политик.

При этом он добавил, что Россия должна гарантировать продолжение транзита газа через Украину после 2024 года.

Ранее американский сенатор от партии республиканцев Рэнд Пол назвал истинную цель борьбы против "Северного потока – 2". По его словам, санкции в отношении газопровода объясняются меркантилизмом.

В начале октября 2021 года первую нитку трубопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.

Позднее стало известно, что ввод в эксплуатацию газопровода может быть перенесен на март нынешнего года из-за приостановки германским регулятором процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG.