Американский сенатор назвал истинную цель борьбы против "Северного потока – 2"

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Сенатор от партии республиканцев Рэнд Пол назвал истинную причину, по которой власти США борются с запуском российского трубопровода "Северный поток – 2". Об этом он написал в материале для издания American Conservative.

"Санкции против "Северного потока – 2" обусловлены скорее меркантилизмом и протекционизмом, нежели соображениями национальной безопасности", – выразил мнение американский сенатор.

По его словам, законопроект об ограничительных мерах в отношении российского газопровода не будет эффективен. Политик подчеркнул, что возможные санкции объясняются экономическими мотивами.

"Введение новых санкций против России из-за газопровода – это опасная авантюра меркантилизма в ущерб международному сотрудничеству", – подытожил Пол.

В начале октября сенатор-республиканец Тед Круз спровоцировал кадровый кризис, препятствуя утверждению 59 послов. Как сообщала тогда газета The New York Times, политик делал этого для того, чтобы подтолкнуть администрацию Соединенных Штатов к более решительным действиям против "Северного потока – 2".

Отмечалось, что в одиночку заблокировать назначения по дипломатической линии у Круза не получается, однако теперь в сенате отсутствует единодушное согласие, поэтому на обсуждение кандидатур приходится тратить больше времени.

В начале октября 2021 года первую нитку трубопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.

Позднее стало известно, что ввод в эксплуатацию газопровода может быть перенесен на март нынешнего года из-за приостановки германским регулятором процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG.

