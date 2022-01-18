Лавров призвал не политизировать сертификацию "Северного потока – 2"

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал контрпродуктивными попытки политизировать процесс сертификации "Северного потока – 2". Об этом сообщает ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства провел переговоры с руководителем МИД ФРГ Анналеной Бербок.

"Обменялись мнениями по вопросам, связанным с продолжающимся процессом сертификации и предстоящим вводом в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". <...> Мы обратили внимание германских коллег на контрпродуктивность попыток политизации этого проекта", – заявил Лавров.

Строительство трубопровода "Северный поток – 2" было завершено 10 сентября 2021 года. В ноябре того же года Федеральное сетевое агентство Германии приостановило его сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера.

По мнению главы комитета по внешней политике бундестага, социал-демократа Михаэля Рота, задержки с сертификацией газопровода и противодействие этому процессу связаны с желанием США продавать свой сжиженный природный газ.

