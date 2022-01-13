В Белом доме выступили против проекта санкций по "Северному потоку – 2"

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Белый дом не поддержал проект санкций против российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление администрации президента США.

"Администрация крайне возражает против законопроекта, обязывающего ввести санкции против ответственных за работу над Северным потоком – 2", – сообщается в заявлении.

В Белом доме считают, что данный законопроект не поможет Украине. Кроме того, подобное решение способно разрушить единство в рядах союзников в Европе.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты работают с Европой, в частности с Германией, для того чтобы задержать запуск газопровода "Северный поток – 2". Замгоссекретаря США Виктория Нуланд отмечала, что руководствам двух стран удалось подтвердить договоренности о приостановке эксплуатации газопровода в случае гипотетической агрессии России против Украины.

Позже глава МИД ФРГ Анналена Бербок объяснила, что приостановка сертификации якобы обусловлена прежде всего несоответствием "Северного потока – 2" требованиям Евросоюза.

В свою очередь, глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот позднее сообщил, что противодействие процессу сертификации связано с желанием США продавать свой сжиженный природный газ.