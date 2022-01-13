Боррель высказался о сертификации "Северного потока – 2"

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ЕС не вправе запретить строительство "Северного потока – 2", если он соответствует европейским стандартам, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав Минобороны стран ЕС во Франции.

"Это частные инвестиции, проект, реализованный группой компаний, включая германские и из других стран ЕС. Инфраструктура готова, проходит процесс квалификации в регуляторах: сначала Германии, а затем Евросоюза, которые определят, может или нет эта инфраструктура функционировать внутри системы газовых поставок Европы", – цитирует РИА Новости Борреля.

Он уточнил, что Евросоюз не рассматривает данный газопровод как основной объект.

"Но Еврокомиссия и институты ЕС не могут запретить инфраструктуры, которые строятся в соответствии с правилами. <…> Если будет позитивный ответ от обоих регуляторов – Германии и ЕС – инфраструктура будет работать. Если нет, то нет", – заключил Боррель.

Кроме того, по словам главы дипломатии ЕС, ввод в эксплуатацию проекта будет зависеть от обстановки на Украине.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты работают с Европой, в частности с Германией, для того чтобы задержать запуск газопровода "Северный поток – 2". Замгоссекретаря США Виктория Нуланд отмечала, что руководствам двух стран удалось подтвердить договоренности о приостановке эксплуатации газопровода в случае гипотетической агрессии России против Украины.

Позже глава МИД ФРГ Анналена Бербок объяснила, что приостановка сертификации якобы обусловлена прежде всего несоответствием "Северного потока – 2" требованиям Евросоюза.

В свою очередь, глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот позднее сообщил, что противодействие процессу сертификации связано с желанием США продавать свой сжиженный природный газ.

