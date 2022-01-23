В Великобритании заявили, что новые санкции не станут ударом для экономики России

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Если Вашингтон решится ввести новые санкции против Москвы, то они осложнят России жизнь, но не нанесут по ее экономике смертельного удара, считает британский обозреватель Джереми Уорнер.

Такое мнение он высказал в своей статье для The Daily Telegraph. Схожее мнение высказал и главный экономист лондонского фонда Renaissance Capital Чарли Робертсон.

"Россия имеет довольно высокий болевой порог. Устойчивая внешняя и фискальная позиция, богатые резервы, процесс замещения доллара в международных расчетах и хорошо укомплектованный набор инструментов для контрсанкций делают ее крепким орешком", – сказал он.

По мнению Робертсона, чтобы оказать на Москву реальное влияние, Западу придется ввести меры, аналогичные с теми, которые введены против Ирана. В частности, отключить Россию от SWIFT и запретить экспорт нефти и газа. Однако, по мнению эксперта, ни одно из этих действий в отношении РФ не выглядит реалистичным.

Ранее Associated Press и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что если Россия введет войска на территорию Украины, то США могут внести ее в список стран, на которые распространяются наиболее жесткие меры. В настоящий момент в список таких государств входят Иран, Северная Корея, Куба и Сирия.

По словам знакомых с ситуацией чиновников, в дополнение к прямым санкциям в отношении российских организаций Вашингтон может ввести значительные ограничения на экспортируемые в Россию товары, а также, вероятно, на некоторые товары иностранного производства, созданные в рамках юрисдикции США.