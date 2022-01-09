США могут наложить эмбарго на Россию по аналогии с КНДР и Кубой – СМИ

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Если Россия введет войска на территорию Украины, то Соединенные Штаты могут внести РФ в список стран, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения. Об этом со ссылкой на источники сообщают Associated Press и Reuters.

В настоящий момент в список таких государств входят Северная Корея, Куба, Иран и Сирия.

По словам знакомых с ситуацией чиновников, в дополнение к прямым санкциям в отношении российских организаций Вашингтон может ввести значительные ограничения на экспортируемые в Россию товары, а также, вероятно, на некоторые товары иностранного производства, созданные в рамках юрисдикции США.

Отмечается, что помимо санкций в области потребительских товаров и энергетики, Штаты и союзники рассматривают запрет экспорта американской электроники, ПО и связанных с ними технологий.

Ранее об этом же сообщало агентство Bloomberg. Уточнялось, что речь идет об авионике, игровых консолях, телевизорах, инструментах для смартфонов. По информации издания, таким образом Вашингтон намерен использовать свое технологическое преимущество, чтобы нанести удар по амбициям России в технологической сфере, а также по ее военному и гражданскому сектору.

В свою очередь, газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, сообщила, что помимо введение эмбарго на экспорт американских разработок, необходимых для оборонной и потребительской промышленностей, Вашингтон также обсуждает с союзниками отключение крупнейших финансовых учреждений РФ от международных платежных систем и стратегию вооружения украинских повстанцев.