Глава ХДС Мерц назвал ошибкой отключение России от SWIFT

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Евросоюз сделает себе только хуже, если попробует отключить Россиию от платежной системы SWIFT. Об этом заявил глава немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц в интервью Die Welt.
По его мнению, если отключить РФ от SWIFT, то разрушится вся система и нужно будет переходить на китайский аналог. Еще одной ошибкой Европы Мерц назвал попытки подписать с Украиной соглашение об ассоциации, которое нарушает торговые договоренности между Москвой и Киевом.
"Мы в ЕС должны уважительно относиться к тому, что страны, которые, к примеру, заключают соглашения об ассоциации или свободной торговле с Европейским союзом, могут в то же время иметь обязательства перед другими экономическими зонами", – пояснил Мерц.
Ранее Мерц заявил, что отключение России от SWIFT станет атомной бомбой для мирового рынка. Немецкий политик посчитал, что следствием отключения РФ от SWIFT станет спад экономики всех стран. Он подчеркнул, что данное решение нарушит товарооборот между Россией и Европой, а также всю мировую торговлю.
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