Угрозы отключить Россию от SWIFT несерьезны – дипломат

Фото: depositphotos/svershinsky

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов оценил заявления о возможном отключении России от системы межбанковских переводов SWIFT в эфире YouTube-канала "Изолента live".

"Об этом речи не идет. Это невозможно просто, де-факто. Отключить Россию, с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются", – заявил дипломат.

По мнению Гаврилова, подобная риторика преследовала одну цель – запугать российское руководство. Он также сравнил попытки угроз со стороны западных стран с действиями животного, которое есть колючий кактус.

Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Великобритания начала разработку санкций против России на случай ее гипотетического вторжения на Украину. В их числе – отключение страны от SWIFT и меры против "Северного потока – 2".