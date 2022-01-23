Угрозы отключить Россию от SWIFT несерьезны – дипломат

Фото: depositphotos/svershinsky
Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов оценил заявления о возможном отключении России от системы межбанковских переводов SWIFT в эфире YouTube-канала "Изолента live".
"Об этом речи не идет. Это невозможно просто, де-факто. Отключить Россию, с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются", – заявил дипломат.
По мнению Гаврилова, подобная риторика преследовала одну цель – запугать российское руководство. Он также сравнил попытки угроз со стороны западных стран с действиями животного, которое есть колючий кактус.
Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Великобритания начала разработку санкций против России на случай ее гипотетического вторжения на Украину. В их числе – отключение страны от SWIFT и меры против "Северного потока – 2".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: