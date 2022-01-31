Еврокомиссар предупредил о подготовке в Евросоюзе пакета санкций против России

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Евросоюз готовит пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

"Пакет санкций разрабатывается. Это будет очень серьезный, масштабный пакет, целью которого будет сдерживание России", – заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

Данные меры могут быть реализованы в том случае, если российская сторона предпримет агрессивные шаги в отношении Украины, подчеркнули в Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена подготовила санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников. Они вступят в силу в случае российского вторжения на Украину.