В Чехии назвали единственный способ разрешить конфликт НАТО и России

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Эксперт в области безопасности Давид Богбот оценил возможное разрешение конфликта между НАТО и Российской Федерацией. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению специалиста, США и странам Североатлантического альянса следует учесть позицию России по членству Украины в НАТО, чтобы мирно урегулировать возникающие противоречия.
"В том, что говорит Путин об Украине, то есть о том, что ее членство в НАТО, – стратегический риск для России, есть логика. Но ни НАТО, ни Соединенным Штатам Украина не поможет укрепить их безопасность ни на американских, ни на европейских границах", – подчеркнул Богбот.
Эксперт добавил, что возможный локальный конфликт Москвы и Киева может стать более затяжным. Западные страны в подобной ситуации столкнутся с российской армией, которая технологически не отстает от войск НАТО, но лучше обучена.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что в Евросоюзе занимаются разработкой санкций для сдерживания России. Ограничения коснутся экономики РФ и финансовой системы.
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