В Кремле выразили обеспокоенность санкционным поведением США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россия обеспокоена санкционным поведением США, поскольку оно является непредсказуемым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Планы есть. Планы по хеджированию рисков, по минимизации последствий подобных непредсказуемых действий", – приводит слова Пескова RT.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Вашингтон подготовил санкционные списки представителей российских элит и членов их семей на случай агрессии Москвы в отношении Киева. Имен россиян, включенных в данные списки, Псаки не назвала.

Позднее в посольстве РФ в США заявили, что Вашингтон является генератором напряженности в двусторонних отношениях с Россией. Там также отметили, что именно США нарушили принцип неделимости безопасности и подобрались с военной инфраструктурой к границам России.

