В посольстве РФ в США заявили, что Москва не пойдет на уступки из-за угрозы санкций

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Вашингтон является генератором напряженности в двусторонних отношениях с Россией, завили в посольстве РФ в Соединенных Штатах. Так в дипведомстве ответили на запись Госдепа в Twitter, в которой были перечислены утверждения о том, что в 2014 году Россия якобы вторглась на Украину и оккупировала Крым, а сейчас сосредоточила на границе порядка 100 тысяч военных.
"Именно США снабжают современными наступательными вооружения украинские власти, смыкаясь со стремлением правительства [Владимира] Зеленского решить проблему Донбасса силовым путем. <...> Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций", – говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
В посольстве также отметили, что именно Соединенные Штаты нарушили принцип неделимости безопасности и подобрались со своей военной инфраструктурой вплотную к границам России.
"Перемещения Вооруженных сил Российской Федерации на собственной земле являются нашим суверенным правом и никому не угрожают", – подчеркнули в дипмиссии.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Вашингтон подготовил санкционные списки представителей российских элит и членов их семей на случай агрессии Москвы в отношении Киева. Имен россиян, включенных в данные списки, Псаки не назвала.
Москва призвала Вашингтон отказаться от нагнетания напряженности вокруг Украины – Песков
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