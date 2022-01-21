Посол РФ в США оценил заявления Госдепа о российской дезинформации

05:03
Фото: depositphotos/Zwiebackesser
Вашингтон продолжает опровергать объективные факты о происходящем на Украине, называя их мифами российской пропаганды, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Так он прокомментировал серию материалов, опубликованных накануне Госдепом. Американское ведомство утверждает, что Москвы якобы ведет кампанию по дезинформации ситуации на Украине.
"Ничего нового мы не увидели. Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений. <...> Складывается впечатление, что в США заранее готовят почву для того, чтобы свести дискуссию о гарантиях безопасности в Европе к пресловутой "российской агрессии" против Украины", – приводятся слова дипломата на странице посольства в Facebook.
Глава диппредставительства назвал такие действия американской стороны неприемлемыми. Он отметил, что это может привести к дальнейшей деградации отношений между Соединенными Штатами и Россией.
20 января Госдеп опубликовал на своем сайте примеры приписываемой России дезинформации, а также 33-страничный доклад, посвященный роли российского телеканала RT и агентства Sputnik в "дезинформации и пропаганде".
По версии американского внешнеполитического ведомства, Москва "создает и распространяет дезинформацию, пытаясь запутать и ошеломить людей относительно реальных действий России на Украине, в Грузии и других странах Европы".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: