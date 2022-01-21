Посол РФ в США оценил заявления Госдепа о российской дезинформации

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Вашингтон продолжает опровергать объективные факты о происходящем на Украине, называя их мифами российской пропаганды, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Так он прокомментировал серию материалов, опубликованных накануне Госдепом. Американское ведомство утверждает, что Москвы якобы ведет кампанию по дезинформации ситуации на Украине.

"Ничего нового мы не увидели. Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений. <...> Складывается впечатление, что в США заранее готовят почву для того, чтобы свести дискуссию о гарантиях безопасности в Европе к пресловутой "российской агрессии" против Украины", – приводятся слова дипломата на странице посольства в Facebook.

Глава диппредставительства назвал такие действия американской стороны неприемлемыми. Он отметил, что это может привести к дальнейшей деградации отношений между Соединенными Штатами и Россией.

20 января Госдеп опубликовал на своем сайте примеры приписываемой России дезинформации, а также 33-страничный доклад, посвященный роли российского телеканала RT и агентства Sputnik в "дезинформации и пропаганде".

По версии американского внешнеполитического ведомства, Москва "создает и распространяет дезинформацию, пытаясь запутать и ошеломить людей относительно реальных действий России на Украине, в Грузии и других странах Европы".