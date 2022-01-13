Посол РФ в США заявил, что Москву не запугать новыми санкциями Вашингтона

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Угрозы американских сенаторов о введении новых санкций в отношении России являются провокационными и абсолютно бесперспективными, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Об этом сообщает News.ru.

"Считаем, что призывы на Капитолии к введению "калечащих" антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями", – сказал Антонов.

По его словам, приписываемые России планы военного вторжения на Украину являются больной фантазией американских русофобов. Посол предположил, что миф о планируемой Россией агрессии мог быть запущен в СМИ самими американскими политиками.

"За требованиями законодателей "побольнее наказать" нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности", – уверен Антонов.

Дипломат подчеркнул, что американским парламентариям следует прекратить угрожать России, сконцентрировав усилия на работе по выводу США из глубокого политического и экономического кризисов.

"Политикам в Вашингтоне пора отказаться от угроз. Никакой пользы такая стратегия не принесет американскому народу", – подытожил Антонов.

Ранее группа американских сенаторов от Демократической партии представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России в случае обострения внутриукраинского кризиса. Авторами документа выступили 25 парламентариев во главе с председателем комитета по международным делам сената Робертом Менендесом.

Согласно документу, санкционные меры могут коснуться высших должностных лиц РФ, в частности президента, премьер-министра, министров обороны и иностранных дел, начальника Генерального штаба, а также командующих вооруженных сил страны.