Реплики Макрона после переговоров с Путиным внушают осторожный оптимизм – политолог

В Москву вечером 7 февраля с официальным визитом приехал президент Франции Эммануэль Макрон. Его переговоры с Владимиром Путиным закончились ближе к полуночи. Лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины, действия США и НАТО, а также безопасность в Европе. Разбираемся, почему после встречи Путина и Макрона вновь говорили о войне и как переговоры отразятся на мировой политике.



Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

"А вы хотите воевать с Россией?"

Лидеры России и Франции встретились лично впервые за два года. Журналисты обратили внимание, что Владимир Путин на переговорах обращался к французскому коллеге на "ты". Макрон в свою очередь поинтересовался у российского лидера, как у него дела, назвав его только по имени.

"Vladimir! What's up? How are you?" – задал вопрос французский президент. "I'm fine", – ответил Путин.

Российский президент подчеркнул, что у РФ и Франции за два года накопилось много вопросов, которые нужно обсуждать напрямую. При этом Путин заметил, что в целом диалог двух лидеров никогда не прерывался.

Президенты общались больше пяти часов, после чего вышли к журналистам на совместную пресс-конференцию. Путин назвал переговоры с Макроном содержательными и полезными, схожие слова произнес и французский лидер.

Одной из главных тем беседы стали гарантии безопасности, которые Москва предложила США и НАТО. Путин вновь обратил внимание, что Запад проигнорировал инициативы нашей страны. В то же время Альянс пытается поучать Россию, где и как должны располагаться наши вооруженные силы, сказал президент РФ. Путин отметил, что Запад расценивает передвижение российской армии по собственной территории как угрозу вторжения.

"В НАТО <...> считают возможным требовать не проводить запланированные маневры и учения", – сказал Путин.



Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Также Путин говорил на пресс-конференции о политике "открытых дверей" в НАТО и призывах взять туда Украину. Президент РФ предупредил, что в таком случае, если Украина нападает на российский Крым, придется воевать с целым Альянсом.

"Если будут предприняты попытки изменить эту ситуацию военным путем, а в доктринальных документах Украины прописано, что Россия – противник и что возможно возвращение Крыма военным путем, – представьте, что Украина – член НАТО <…>, значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО", – обрисовал ситуацию Путин.





Владимир Путин президент РФ Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!

Путин заметил, что в ближайшее время Россия отреагирует на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. О сути ответа президент РФ рассказал французскому коллеге во время переговоров.

Макрон на пресс-конференции заявил, что без России невозможно построить мир в Европе. По его словам, РФ вправе беспокоиться о собственной безопасности. В этом вопросе необходимо найти компромисс, считает Макрон.

"У нас есть желание работать вместе, чтобы гарантировать новый порядок стабильности и безопасности в Европе", – обратил внимание французский президент.



Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Во время пресс-конференции Путина неожиданно спросили о Петре Порошенко. Российский лидер заявил, что наша страна готова дать бывшему президенту Украины политическое убежище по гуманитарным соображениям.

В контексте Украины президентам задавали и вопросы о том, что Киев не хочет выполнять Минские соглашения. Путин в очередной раз подчеркнул, что договоренности необходимо соблюдать, кто бы как к ним ни относился. Сделал он это не без доли иронии.





Владимир Путин президент РФ о нежелании Киева исполнять Минские соглашения Нравится не нравится, терпи, моя красавица.

После переговоров с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон отправился в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. На пресс-конференции с российским лидером он пообещал, что напомнит президенту Украины о необходимости исполнять Минские соглашения.

"Осторожный оптимизм"

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с Москвой 24 обратил внимание на то, что президенты России и Франции более пяти часов обсуждали накопившиеся вопросы. Значит, лидерам двух стран есть о чем говорить, сказал эксперт.

"Это свидетельствует о том, что состоялась не протокольная встреча, а достаточно серьезный обмен мнениями. Надеюсь, это не пройдет бесследно", – поделился Шаповалов.

По мнению политолога, позиция, которую на протяжении долгого времени открыто и прозрачно транслирует Россия, начала доходить до зарубежных политиков. В особенности до властей стран западной Европы, которые окажутся втянутыми в конфликт РФ и США, если он продолжит развиваться, отметил Шаповалов.



"Потенциал для переговоров все же есть. Очевидно, что сегодня диалог не завершится. Более того, возникает уверенность, что Россия выходит не на разовые спорадические контакты, а на достаточно серьезный уровень взаимодействия с Западом", – считает собеседник Москвы 24.





Владимир Шаповалов заместитель директора Института истории и политики МПГУ Некоторые реплики французского президента внушают осторожный оптимизм. В частности, о позиционировании РФ в качестве европейский державы как важного участника европейского процесса безопасности, о необходимости вести диалог и учитывать интересы России. Все это я услышал в словах Макрона.

По словам Шаповалова, на Западе стали забывать, что Россия занимает значительную часть территории Европы. В этой связи вопросы общей безопасности должны обсуждаться с участием РФ, подчеркнул он. Важно, что Макрон на переговорах в Москве транслировал готовность вести такой диалог, обратил внимание политолог.

Однако Шаповалов заявил, что полностью доверять шагам французского президента нельзя.

"Все, что сказано Макроном, надо делить на два. По сути, его основная задача – победа на выборах (президента Франции изберут в апреле 2022 года. – Прим. ред.), а не достижение каких-либо договоренностей с Россией. Кроме того, Франция в настоящее время – верный глубокий надежный сателлит США. Традиции независимой Франции сейчас уже практически не видны и не слышны. Это важное государство, но не оно принимает решения. При всем уважении к французскому народу и президенту", – указывает эксперт.





Владимир Шаповалов заместитель директора Института истории и политики МПГУ Тем не менее для России Франция является важным участником диалога. Есть надежда, что Макрон в Киеве попытается убедить украинских партнеров в выполнении Минских соглашений. Та степень озабоченности европейской безопасностью, которую явно высказывал президент Франции на совместной с Путиным пресс-конференции, в какой-то мере будет доведена до киевских политиков.

Шаповалов прогнозирует, что достаточно интенсивные переговоры России с западными партнерами должны быть позитивным сигналом для финансовых рынков. Политолог напомнил, что после Макрона в середине февраля в Москву должен приехать канцлер Германии Олаф Шольц. Диалог России и Запада должен успокоить финансовые рынки, резюмировал эксперт.