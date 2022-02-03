Канцлер Германии Шольц посетит Москву 15 февраля – СМИ

Фото: AP/Pool Photo/Tobias Schwarz

Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит Москву 15 февраля из-за возникшей напряженности после приостановки вещания телерадиокомпании Deutsche Wellе и российского телеканала RT DE, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Также, по информации издания, у Шольца запланированы на 8 февраля встречи с президентами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджея Дуду.

Накануне Олаф Шольц заявил, что посетит Москву и встретится с Владимиром Путиным. Он добавил, что в настоящее время ФРГ интенсивно работает со всеми союзниками и партнерами в ЕС в основном только по вопросу Украины.

В декабре 2021 года Путин и Шольц провели телефонный разговор. Российский лидер рассказал канцлеру Германии о предложениях по гарантиям безопасности и отказе от расширения НАТО на восток. Стороны допустили проведение переговоров по поставленным вопросам.

