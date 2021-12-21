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Политика

13:04

Кремль рассчитывает на преемственность курса Германии по отношению к России

власть политика

Фото: ТАСС/Zuma

Кремль надеется на преемственность в курсе Германии по отношению к России после избрания нового канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия дорожит отношениями с Германией и заинтересована в их развитии, передает РИА Новости.

Песков выразил надежду, что Путин сможет обсудить с Шольцем ситуацию с высылкой дипломатов.

Ранее в ответ на решение Германии выслать двух российских дипломатов РФ объявила персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства ФРГ. На любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина Россия будет неизменно адекватно реагировать соразмерным образом.

Новый канцлер Германии поехал в турне по Европе

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