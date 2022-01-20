Канцлер ФРГ предложил России признать, что сила в правде

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Россия должна признать, что сила в правде, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме. Он подчеркнул решимость Берлина защищать Киев в случае потенциального военного конфликта с Москвой.

"Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины, и Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот", – приводит слова Шольца РИА Новости.

Он добавил, что Россия должна осознать, что выгода от сотрудничества перевешивает цену дальнейшей конфронтации. В то же время Шольц отметил, что Берлин поддерживает диалог с Москвой в различных международных форматах.

В конце декабря агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что власти Германии не разделяют уверенность Соединенных Штатов в том, что Россия готовится к нападению на Украину. Отмечалось, что ФРГ также заинтересована в снижении напряженности.

Ранее в посольстве РФ в Соединенных Штатах подчеркивали, что Россия ни на кого не собирается нападать, а практика перемещения войск на территории страны является суверенным делом.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил размещение российского наступательного вооружения на территории Украины. При этом он также подчеркнул, что Москва не имеет планов по осуществлению военного вторжения. Официальный представитель Кремля отметил, что все соответствующие обвинения являются ложными.