Британия перебросит в ФРГ военную технику на случай войны с Россией – СМИ

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Британские военные планируют разместить в Германии сотни единиц боевой техники на случай возможного вооруженного противостояния с Россией. Об этом сообщает The Times со ссылкой на командующего британскими сухопутными войсками генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса.

Он рассказал, что власти Великобритании в рамках масштабной трансформации вооруженных сил планируют развернуть три новых военных базы – в Омане, Кении и Германии.

"Особое внимание я уделяю Германии, куда мы перебросим значительное число бронетехники", – заявил Вуддисс.

По его словам, создание базы значительно упростит переброску подкрепления через пролив Ла-Манш.

Вуддисс отметил, что бригада в составе более 250 военнослужащих, укомплектованная усовершенствованными танками Challenger 3, бронетранспортерами Boxer, артиллерией и беспилотниками, будет размещена на территории ФРГ на случай войны с Россией.

Ранее американские и украинские СМИ неоднократно заявляли о планах России по нападению на Украину. По мнению главы украинской военной разведки генерала Кирилла Буданова, вторжение может произойти в конце января или начале февраля 2022 года.