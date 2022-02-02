Канцлер ФРГ заявил о планах встретиться с Путиным в ближайшее время

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время посетит Москву и встретится с Владимиром Путиным.
"Я поеду в США, я также в ближайшее время будут говорить в Москве о вопросах, которые необходимо (обсуждать. – Прим. ред.)", – сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF.
Ведущий задал уточняющий вопрос, означает ли это, что во время визита Шольц проведет встречу с российским президентом. Канцлер ФРГ ответил утвердительно, добавив, что встреча запланирована и состоится в скором времени.
"Как вы знаете, мы всегда своевременно объявляем, когда это будет, так же как и поездка в Соединенные Штаты Америки", – уточнил он.
Отмечается, что визит канцлера Германии в Соединенные Штаты запланирован на 7 февраля. Шольц добавил, что в настоящее время ФРГ интенсивно работает со всеми союзниками и партнерами в ЕС в основном только по вопросу Украины.
В декабре Путин и Шольц провели телефонный разговор. Российский лидер рассказал канцлеру Германии о предложениях по долгосрочным и юридически закрепленным гарантиям безопасности и отказе от расширения НАТО на восток. Стороны допустили проведение переговоров по поставленным вопросам.
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