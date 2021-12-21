Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Шольцем

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Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"Владимир Путин поздравил собеседника с началом деятельности на посту Федерального канцлера. С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-германских связей и поддержании контактов по различным каналам", – указано в сообщении.

Также российский лидер рассказал канцлеру Германии о предложениях по долгосрочным и юридически закрепленным гарантиям безопасности и отказе от расширения НАТО на восток. Стороны допустили проведение переговоров по поставленным вопросам.

Кроме того, в рамках диалога по просьбе канцлера Шольца обсуждались вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта. Путин отметил, что Киев по-прежнему уклоняется от обязательств по минским договоренностям, что мешает проведению саммита в "нормандском формате".

Ранее президент России провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. В частности, стороны обсудили вопросы укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте.