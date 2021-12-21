В Кремле рассказали о переговорах Путина с Макроном

Фото: kremlin.ru

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в котором затронули сразу несколько тем в области безопасности и мировой политики.

"Продолжено обсуждение вопросов укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте. В этом контексте приоритетное внимание уделено проектам договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашениях о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО", – рассказали в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что данные документы были переданы адресатам, в том числе и французской стороне.

Кроме того, российский и французский лидеры затронули темы ситуации в Мали и стабилизации обстановки в зоне конфликта в Карабахе.

"При обмене мнениями по нагорно-карабахскому урегулированию выражено удовлетворение стабилизацией обстановки и предпринимаемыми усилиями по налаживанию мирной жизни, восстановлению хозяйственных и транспортных связей в регионе. Отмечено, что в этих вопросах Россия и Франция действуют и в дальнейшем намерены действовать синхронно", – говорится в сообщении.

В декабре Путин и Макрон обсудили ситуацию на белорусско-польской границе в прямых контактах ЕС с Минском. Российский лидер также выразил уверенность в том, что проблема с мигрантами будет решена в ближайшее время.