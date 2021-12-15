Байден планирует провести еще один разговор с Путиным

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Президент США Джо Байден хотел бы провести еще один разговор с Владимиром Путиным. Американский лидер надеется на дальнейшие личные контакты с российским лидером. Об этом со ссылкой на Байдена сообщает ТАСС.

"Мы будем разговаривать в течение продолжительного времени", – заявил Байден, отвечая на вопрос о планах проводить саммиты с Владимиром Путиным в будущем.

Переговоры российского лидера и Джо Байдена состоялись 7 декабря. Беседа президентов касалась диалога между Россией и США, внутриукраинского кризиса и отсутствия прогресса в реализации минских договоренностей. Общение лидеров государств проводилось по защищенной видеосвязи. Разговор начался в 18:00 и продлился более двух часов.

