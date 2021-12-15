Путин и Макрон договорились провести новые переговоры до конца года

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Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин договорились провести новые переговоры до конца текущего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Елисейского дворца.
Как утверждается в сообщении, решение было принято по итогам телефонного разговора лидеров России и Франции, прошедшего во вторник, 14 декабря. Макрон и Путин условились продолжить работу по обсуждаемым вопросам.
В ходе состоявшейся накануне беседы президенты дали оценку обстановке на польско-белорусской границе. Путин выразил надежду, что проблема с мигрантами будет решена в ближайшее время.
Кроме того, лидеры обсудили текущую ситуацию на Украине и положение дел в нагорно-карабахском урегулировании.
До этого президент Франции заявил, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам Макрона, Франция, ФРГ, Великобритания, Италия и США едины в мнении, что через требовательный диалог с РФ необходимо выстроить процесс, который защитит суверенитет Украины, восстановит порядок в регионе и приведет к стабильности в Европе.
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