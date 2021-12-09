Макрон планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости.
"Наше желание – в контакте с президентом Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с президентом Путиным, с котором я проведу переговоры на следующий неделе, перезапустить этот формат [нормандский] и политический процесс", – отметил Макрон.
По его словам, Франция, ФРГ, Великобритания, Италия и США едины в мнении, что через требовательный диалог с Россией необходимо выстроить процесс, который защитит суверенитет Украины, восстановит порядок в регионе и приведет к стабильности на европейском континенте.
Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал нового канцлера Германии Олафа Шольца организовать противодействие политике России.
По его словам, Киев возлагает огромные надежды на новое федеральное правительство. В частности, Украина ждет "мощного голоса" из Берлина, чтобы обеспечить Москве "холодный душ".
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