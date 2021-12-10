Песков сообщил об отсутствии планов переговоров Макрона и Путина

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Разговор Владимира Путина и Эмманюэля Макрона пока не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока он (разговор. – Прим. ред.) в график не встал, но это может произойти весьма и весьма оперативно, когда по дипломатическим каналам все импульсы и сигналы пройдут", – приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее президент Франции заявил, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на следующей неделе.

По словам Макрона, Франция, ФРГ, Великобритания, Италия и США едины в мнении, что через требовательный диалог с Россией необходимо выстроить процесс, который защитит суверенитет Украины, восстановит порядок в регионе и приведет к стабильности на европейском континенте.

