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Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

"В дополнение к двусторонним отношениям президенты основательно обсудили ситуацию на границах Украины", – сообщили в канцелярии финского главы.

Ранее сообщалось, что Саули Ниинисте провел беседу с американским лидером Джо Байденом. Основной темой разговора стала ситуация на границе с Украиной.

7 декабря прошли переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. Беседа президентов касалась диалога между Россией и США, внутриукраинского кризиса и отсутствия прогресса в реализации минских договоренностей.