Замглавы МИД РФ рассказал, что Путин и Байден обсуждали вопрос дипсобственности

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Владимир Путин в ходе последней беседы с Джо Байденом предъявил ему жесткие требования по вопросу возвращения российской дипломатической собственности в США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"В телефонном разговоре 7 декабря президент России в весьма жесткой форме поставил перед Байденом этот вопрос. И сама форма его постановки, я уверен, привлекла к теме дополнительное внимание", – цитирует его РИА Новости.

Однако, по словам Рябкова, лидерам не удалось достигнуть каких-либо результатов по решению данного вопроса.

7 декабря состоялись переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. В ходе беседы президенты поручили своим представителям продолжить диалог двух стран по Украине.

При этом Байден отметил, что Штаты и европейские союзники обеспокоены наращиванием Россией сил вокруг Украины, в случае военной эскалации последуют сильные экономические и другие меры.

