Рябков предупредил НАТО о тяжелых последствиях в случае расширения альянса

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Членов НАТО ждут тяжелые последствия в случае расширения альянса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом сообщает газета "Известия".

По мнению Рябкова, свобода в вопросе вступления в союзы не должна носить абсолютный характер. Замглавы МИД сравнил это с главным правилом общества – свобода человека заканчивается там, где она посягает на свободу другого.

"К сожалению, расширение НАТО уже давно вступило в очень резкое противоречие именно с этим постулатом", – отметил Рябков.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что дальнейшее расширение НАТО не должно состояться. Он добавил, что мнение России по данному вопросу обязано быть услышано.

"Мы будем стоять на своем: если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится – последствия для них будут тяжелыми", – заключил Рябков.

7 декабря Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом обратил внимание на то, что попытки освоения украинской территории предпринимает именно НАТО. Российский лидер призвал не перекладывать на Москву ответственность за эскалацию противостояния.

Позднее Байден заявил, что встреча для обсуждения обеспокоенности России о расширении НАТО готовится на высоком уровне. Он пояснил, что в переговорах будут участвовать не только Россия и США, но и как минимум четыре главных союзника Вашингтона по НАТО.