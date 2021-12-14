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Политика

02:03

Президент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на Украине

политика

Фото: EPA/TASS/KIMMO BRANDT

Президент Финляндии Саули Ниинисте провел беседу с американским лидером Джо Байденом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение канцелярии финского главы.

Основной темой разговора стала ситуация на границе с Украиной.

"Президенты посчитали важным сотрудничество для поиска дипломатического выхода из напряженной ситуации", – говорится в заявлении.

Финский лидер сообщил Байдену об основных принципах национальной политики безопасности. Кроме того, Ниинисте оценил поддержку НАТО по вопросу политики открытых дверей.

"Президент Ниинисте поделился своим мнением о духе Хельсинки (конференции ОБСЕ в 2025 году) с президентом Байденом", – добавляется в материале.

Президент Финляндии также выразил соболезнования Байдену в связи с гибелью людей в результате торнадо.

Кроме того, Ниинисте заявил о намерении провести разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры запланированы на вторник, 14 декабря.

В понедельник, 13 декабря, Ниинисте провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, в ходе которых обсудил встречу греческого политика с Владимиром Путиным в Сочи.

Ранее Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Во время беседы британский премьер выразил обеспокоенность из-за масштабных передвижений российских войск, которые якобы происходят у украинских границ.

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