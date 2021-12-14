Президент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на Украине

Фото: EPA/TASS/KIMMO BRANDT
Президент Финляндии Саули Ниинисте провел беседу с американским лидером Джо Байденом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение канцелярии финского главы.
Основной темой разговора стала ситуация на границе с Украиной.
"Президенты посчитали важным сотрудничество для поиска дипломатического выхода из напряженной ситуации", – говорится в заявлении.
Финский лидер сообщил Байдену об основных принципах национальной политики безопасности. Кроме того, Ниинисте оценил поддержку НАТО по вопросу политики открытых дверей.
"Президент Ниинисте поделился своим мнением о духе Хельсинки (конференции ОБСЕ в 2025 году) с президентом Байденом", – добавляется в материале.
Президент Финляндии также выразил соболезнования Байдену в связи с гибелью людей в результате торнадо.
Кроме того, Ниинисте заявил о намерении провести разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры запланированы на вторник, 14 декабря.
В понедельник, 13 декабря, Ниинисте провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, в ходе которых обсудил встречу греческого политика с Владимиром Путиным в Сочи.
Ранее Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Во время беседы британский премьер выразил обеспокоенность из-за масштабных передвижений российских войск, которые якобы происходят у украинских границ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: