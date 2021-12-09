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Политика

09 декабря, 23:57

Зеленский заявил, что Байден передал ему детали переговоров с Путиным

политика за рубежом

Фото: depositphotos/palinchak

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер Соединенных Штатов Джо Байден поделился с ним деталями переговоров с Владимиром Путиным.

"Завершился 1,5-часовой разговор. Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе", – написал Зеленский в Twitter.

Он также сообщил, что во время беседы с американским коллегой обсуждали ход внутренних реформ Украины.

Переговоры Путина и Байдена состоялись 7 декабря. В ходе беседы президенты РФ и США поручили продолжить диалог двух стран по Украине. При этом Байден отметил, что Штаты и европейские союзники обеспокоены наращиванием Россией сил вокруг Украины. Он также подчеркнул, что в случае военной эскалации последуют сильные экономические и другие меры.

Путин же призвал не перекладывать ответственность за эскалацию вокруг Украины на Россию. По его словам, именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории.

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