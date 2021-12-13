Путин провел телефонный разговор с Джонсоном

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.
Отмечается, что Джонсон выразил обеспокоенность из-за масштабных передвижений российских войск, которые якобы происходят у украинских границ.
"В этой связи Владимир Путин подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины", – сообщается в публикации.
В ходе беседы российский лидер подчеркнул, что подобная активность связана в первую очередь с "освоением" территории Украины странами НАТО, поскольку это напрямую угрожает безопасности России.
Путин заявил, что в свете сложившейся ситуации необходимо незамедлительно начать переговоры, в рамках которых будут выработаны четкие договоренности, исключающие любое дальнейшее продвижение НАТО на восток.
Ранее сообщалось, что 7 декабря прошли переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. Беседа президентов касалась диалога между Россией и США, внутриукраинского кризиса и отсутствия прогресса в реализации минских договоренностей.
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