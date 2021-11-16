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Британский премьер Борис Джонсон призвал помнить о победившей нацизм "русской крови". Об этом он заявил в ходе выступления на банкете лорд-мэра Лондона, пишет РИА Новости.

Джонсон отметил, что власти Великобритании не ищут противостояния с Россией. При этом страна продолжит поддерживать Украину.

"Когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим быть враждебными по отношению к России, или что мы хотим каким-то стратегическим образом окружить или подорвать эту великую страну <...> Это потому, что у нас есть приверженность демократии и свободе", – пояснил Джонсон.

По его мнению, некоторые страны не хотят развиваться по пути демократии. При этом даже с такими государствами Британия должна вести диалог.

"Мы должны справляться с этим, у нас должны быть максимально дружественные и прагматичные отношения", – подчеркнул политик.

Британский премьер также высказался о ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Он сказал, что в Лондоне оперативно отреагировали на просьбы Варшавы о помощи в решении надуманного кризиса.

"Мы надеемся, что наши друзья, возможно, осознают, что вскоре предстоит сделать выбор между тем, чтобы направлять все больше российских углеводородов в гигантские новые трубопроводы или отстаивать Украину и отстаивать дело мира и стабильности, позвольте мне так выразиться", – подытожил он.

Ранее Джонсон призвал с уважением отнестись к решению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не посещать климатический саммит в Глазго. Об этом премьер Великобритании заявил на пресс-конференции по итогам переговоров.