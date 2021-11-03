Джонсон с уважением отнесся к отсутствию Путина на саммите в Глазго

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал с уважением отнестись к решению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не посещать климатический саммит в Глазго. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что свое заявление Джонсон сделал на пресс-конференции по итогам переговоров.
"Я говорил с ним (Си Цзиньпином. – Прим. ред.), он не хотел приезжать на саммит из-за пандемии, то же касается и президента Путина, к этому нужно отнестись с уважением", – сказал Джонсон.
Конференция ООН по вопросам изменений климата проходит с 1 по 12 ноября. В ней принимают участие порядка 200 стран.
Ранее президент США Джо Байден сообщил, что в России существуют проблемы в сфере климата. Американский лидер выразил мнение, что у президента РФ нет плана по данному вопросу.
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