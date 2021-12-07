Борис Джонсон заявил о намерении подавлять агрессию России

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Лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии и США призвали Россию снизить уровень напряженности в ситуации с Украиной.

Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией британского премьера Бориса Джонсона по итогам телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, лидером Соединенных Штатов Джо Байденом, и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Италии Марио Драги.

"Премьер-министр (Борис Джонсон. – Прим. ред.) сказал, что Великобритания продолжит использовать все экономические и дипломатические инструменты, которые есть в ее распоряжении, чтобы предотвратить любую российскую агрессию в отношении Украины", – цитирует сообщение канцелярии ТАСС.

В Лондоне также заявили, что политики договорились провести очередной разговор после беседы Джо Байдена с Владимиром Путиным.

Переговоры лидеров РФ и США запланированы на 7 декабря. Они пройдут по защищенной видеосвязи. Общение будет производиться в закрытом режиме. Заявлений по итогам переговоров Путин не планирует.

