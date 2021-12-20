Песков заявил об отсутствии подготовки встречи Путина и Зеленского

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии подготовки встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

"Никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получали", – уточнил Песков.

До этого он заявлял, что Путин открыт для диалога с украинским лидером, однако общение должно быть ясным, подготовленным и нацеленным на результат.

При этом Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией в любом формате. Свое заявление он сделал на саммите Восточного партнерства в Брюсселе после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Кроме того, украинский президент заявил о желании использовать "Северный поток – 2" для встречи с Владимиром Путиным. При этом он оказался не уверен, что российский лидер услышит его.

