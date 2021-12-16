Зеленский сообщил о готовности Украины к переговорам с Россией в любом формате

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией в любом формате. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, свое заявление украинский лидер сделал на саммите Восточного партнерства в Брюсселе после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Зеленский добавил, что рассчитывает на жесткую политику санкций против России со стороны западных стран. По мнению украинского президента, это необходимо для избежания дальнейшей эскалации.

Ранее Зеленский заявил о желании использовать "Северный поток – 2" для встречи с Владимиром Путиным. При этом он оказался не уверен, что российский лидер услышит его.