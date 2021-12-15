Экс-глава офиса президента Украины назвал Зеленского пародией на Путина

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Поведение президента Украины Владимира Зеленского является неудачным пародированием Владимира Путина, считает экс-глава офиса украинского лидера Андрей Богдан. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По мнению Богдана, Зеленский хочет быть похожим на молодого Владимира Путина.

"Но хотеть и иметь – это разные вещи, это пародия, то, чем они занимались", – подчеркнул экс-глава офиса президента.

Богдан также выразил мнение, что Зеленский испортил отношения с Путиным наглым и беспардонным поведением.

"Надо договариваться, но надо за свои слова отвечать <...> А если ты просто несешь чушь – трубку никто не берет", – сказал политик.

Богдан допустил, что президент США Джо Байден и Владимир Путин "троллят" Украину.

"Перед переговорами (Байден. – Прим. ред.) звонит президенту Франции, канцлеру Германии, премьер-министру Италии, а нам не звонит", – напомнил экс-глава офиса.

Ранее Зеленский заявил, что Европа создала культ России. По мнению президента Украины, многие европейские страны сами страдают от санкционной политики в отношении Москвы.