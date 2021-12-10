Зеленский заявил, что Европа создала культ России

10 декабря, 23:08
Фото: depositphotos/palinchak
Европа создает культ России, признавая, что боится ее, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Я про это откровенно говорил нашим европейским коллегам: они все говорят, что Россия очень мощная, она сильная. А кто ее такой делает? Все вы, когда вы боитесь. Вы все говорите об этом медийно. <...> Мы сами делаем культ", – сказал он в интервью телеканалу "1+1" в пятницу, 10 декабря.
Заленский также добавил, что, по его мнению, многие европейские страны сами страдают от санкционной политики в отношении Москвы.
"Есть много людей достаточно циничных, которые думают о своем рынке, о сбыте своего бизнеса, бизнес внутри их государства на них давит. Поэтому всем непросто", – добавил украинский лидер.
Зеленский также заявил, что не исключает проведения всеукраинского референдума по Донбассу и прямых переговоров с Владимиром Путиным. Эту идею, по его словам, поддерживают в Европе и США.
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