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Политика

10 декабря, 23:08

Зеленский заявил, что Европа создала культ России

политика за рубежом

Фото: depositphotos/palinchak

Европа создает культ России, признавая, что боится ее, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я про это откровенно говорил нашим европейским коллегам: они все говорят, что Россия очень мощная, она сильная. А кто ее такой делает? Все вы, когда вы боитесь. Вы все говорите об этом медийно. <...> Мы сами делаем культ", – сказал он в интервью телеканалу "1+1" в пятницу, 10 декабря.

Заленский также добавил, что, по его мнению, многие европейские страны сами страдают от санкционной политики в отношении Москвы.

"Есть много людей достаточно циничных, которые думают о своем рынке, о сбыте своего бизнеса, бизнес внутри их государства на них давит. Поэтому всем непросто", – добавил украинский лидер.

Зеленский также заявил, что не исключает проведения всеукраинского референдума по Донбассу и прямых переговоров с Владимиром Путиным. Эту идею, по его словам, поддерживают в Европе и США.

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