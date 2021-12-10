Зеленский не исключил проведения всеукраинского референдума по Донбассу

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведения всеукраинского референдума по Донбассу.

"Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны", – подчеркнул он в интервью телеканалу "1+1".

Он также отметил, что не исключает и прямых переговоров с Владимиром Путиным. Эту идею, по словам украинского лидера, поддерживают в Европе и США.

Ранее Путин назвал происходящее в Донбассе геноцидом. По его словам, первый шаг к геноциду – русофобия. При этом он отметил, что нужно действовать очень аккуратно, чтобы не девальвировать эти понятия.

