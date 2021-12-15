Зеленский заявил о желании использовать "Северный поток – 2" для встречи с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании использовать "Северный поток – 2" для встречи с Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

"Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении "Минска" или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены. Но это его право. Я не уверен, что он меня услышит", – заявил Зеленский.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала хорошим признаком продолжение дипломатических контактов и консультаций по Украине с Россией и Евросоюзом.

До этого Владимир Путин и Джо Байден договорились о беседе по видеосвязи после переговоров своих представителей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "красные линии" между Россией и США являются серьезным разногласием.

