Помощники Путина и Байдена обсудили ситуацию вокруг Украины

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Помощники президентов РФ и США Юрий Ушаков и Джейк Салливан обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Господин Салливан вновь изложил нашу серьезную обеспокоенность наращиванием Россией военных сил на границе с Украиной и подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат тесно координировать (действия) с европейскими союзниками и партнерами, стремясь решать дипломатическим путем вопросы безопасности и стратегические вопросы", – говорится в сообщении.

Также добавляется, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид 16 декабря проконсультируется по выработке скоординированного подхода с союзниками по НАТО.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала хорошим признаком продолжение дипломатических контактов и консультаций по Украине с Россией и Евросоюзом.

До этого Владимир Путин и Джо Байден договорились о беседе по видеосвязи после переговоров своих представителей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "красные линии" между Россией и США являются серьезным разногласием.

