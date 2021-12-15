Песков не исключил возможности новых переговоров Путина и Байдена

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможности новых переговоров Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

"Действительно, может состояться еще один разговор, но пока конкретных договоренностей по срокам нет", – сказал представитель Кремля.

Ранее президент США выразил желание провести еще один разговор с Путиным. Американский лидер надеется на дальнейшие личные контакты с российским лидером.

До этого Владимир Путин и Джо Байден договорились о беседе по видеосвязи после переговоров своих представителей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "красные линии" между Россией и США являются серьезным разногласием.

