Песков не исключил возможности новых переговоров Путина и Байдена

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможности новых переговоров Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.
"Действительно, может состояться еще один разговор, но пока конкретных договоренностей по срокам нет", – сказал представитель Кремля.
Ранее президент США выразил желание провести еще один разговор с Путиным. Американский лидер надеется на дальнейшие личные контакты с российским лидером.
До этого Владимир Путин и Джо Байден договорились о беседе по видеосвязи после переговоров своих представителей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "красные линии" между Россией и США являются серьезным разногласием.
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